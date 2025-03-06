شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية المعلمين تعلن فتح باب تسجيل ترشيحات تدريبات الترقى 16 مارس والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين عن أنه يتم فتح باب التقدم لتسجيل الترشح لتدريبات النقل ( التسكين ) إلى وظائف المعلمين عبر موقع بيانات كادر المعلم، وذلك اعتبارا من 16 مارس 2025 حتى 26 يونيو 2025 ، وذلك للفئات التالية :

- الشاغلون لوظائف تعليمية قبل صدور القانون رقم 155 لسنة 2007 ( حاصل على الدرجة المالية الثالثة في 31 ديسمبر 2022 وما قبلها الذين لم يسبق لهم النقل ( التسكين) إلى وظائف المعلمين

- الشاغلون لوظائف تعليمية بعد صدور القانون رقم 155 لسنة 2007 الذين امضى كلا منهم سنتين على الاقل في تعيينه ( حاصل على الدرجة المالية الثالثة في 31 ديسمبر 2022 وما قبلها ولم يسبق لهم النقل التسكين إلى وظائف المعلمين على أن يكونوا من خريجي كليات التربية أو حاصلين على مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة الى شهادة دبلوم عام في التربية ويستثنى من شرط التأهيل التربوي الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية او ليسانس الاداب قسمي علم النفس والاجتماع اذا كان متقدما لشغل وظيفة اخصائي

وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين أنه يراعى أن يكون المتقدم للتسجيل على رأس العمل او اجازة مرضية للمرضى بمرض مزمن طبقا للكتاب الدوري 33 والصادر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتاريخ 25 أكتوبر شريطة حصولهم على أمر تنفيذي صادر ومعتمد من شئون العاملين بالمديرية بقيامهم بإجازة مرضية بأجر كامل او بنصف أجر مؤيدا بالمستندات الطبية الدالة على مرضهم والمعتمدة من الجهات الجكومية المختصة ومسجل موقفهم من العمل على قاعدة البيانات ( إجازة مرضي بأجر كامل - اجازة مرضي بنصف اجر ) ولا يجوز تسجيل المعار أو المرخص له اجازة بدون أجر إلا بعد عودته من الإعارة أو الإجازة.

وشددت على أنه في إطار تنفيذ الإجراءات اللازمة لنقل ( تسكين ) شاغلي وظائف التعليم إلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها وذلك وفقا للمادة 72 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 2012.