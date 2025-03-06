شكرا لقرائتكم خبر عن تصل للسيول.. خرائط الأمطار المتوقعة اليوم بكافة أنحاء الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خرائط الأمطار المتوقعة، اليوم الخميس 6 مارس 2025، حيث حذرت هيئة الأرصاد من استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد وسيناء يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحياناً.

وينشر ”الخليج 365” خرائط الأمطار المتوقعة اليوم على كافة أنحاء الجمهورية، كما يلى:

- فرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

- أمطار قد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء.

- الأمطار تكون خفيفة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الخميس 6 مارس 2025 الموافق 5 رمضان، استمرار حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد وسيناء .

ومتوقع اليوم أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا وانخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ، ويسود طقس معتدل الحرارة نهارا بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 11، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.