شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف عن أهمية تأخير وجبة السحور.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إنه يجب الاستمتاع بالسحور وتناولة فى وقت متأخر ليستمر الصائم طوال اليوم بطاقة جيدة .

وتابعت : يُستحب تأخير السحور لعدة أسباب

1.تقليل الإحساس بالجوع والعطش: تأخير السحور يجعل الجسم يحتفظ بالطاقة لفترة أطول، وبالتالي تقل فترة الإحساس بالجوع والعطش خلال النهار.

2.الحفاظ على مستوى السكر في الدم: السحور المتأخر يساعد على استقرار مستويات السكر، ويقلل الشعور بالهبوط والتعب.

3.تقليل فقدان السوائل: تناول السحور قبل الفجر بوقت قليل يساعد في تقليل فقدان المياه خلال ساعات الصيام، وهذا مهم لتجنب الجفاف.

4.تحسين الأداء البدني والذهني: عندما يحصل الجسم على وجبة متأخرة، يكون لدية طاقة تساعده على التركيز والنشاط أثناء النهار.