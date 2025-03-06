شكرا لقرائتكم خبر عن موعد امتحان الشهر لصفوف النقل بالترم الثانى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدت المديريات التعليمية والإدارات والمدارس لعقد امتحان شهر مارس لصفوف النقل كأول امتحان بتقييمات الشهر بالفصل الدراسي الثانى، حيث تم وضع أسئلة الامتحان وإعلان جداول تقييمات شهر مارس لـ صفوف النقل، بحيث تعقد امتحانات شهر مارس لصفوف النقل من الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام خلال الفترة من 9 حتى 16 مارس الجارى لعام 2025.

وحددت المديريات والإدارات التعليمية تعليمات عقد امتحان شهر مارس لصفوف النقل كالتالى:

- الالتزام بالقرار الوزارى رقم 136 لسنة 2024 ويتم اجراء الامتحان في أجزاء المنهج المقرر الذي تم تدريسه خلال شهر فبراير 2025

- يتم وضع الامتحان بمعرفة موجه أول المادة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية لجميع المدارس الرسمي - الرسمي لغات - الخاص.

- يقوم موجه أول المادة بتنفيذ ثلاثة نماذج امتحانية تسلم للادارة التعليمية لتوزيعها على المدارس بحيث يكون بكل مدرسة ثلاثة نماذج للمادة داخل الفصل الواحد.

- تصوير الامتحانات مسئولية الادارة التعليمية.

- يكون الامتحان فى الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة أو فترة طبقا للوزن النسبي لكل مادة دراسية ولا يتم عقد الامتحان في الفترة الأولى ويتم تقييم الصفين الأول والثانى الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الحصة الدراسية ويتم الاحتفاظ بكل الأوراق الامتحانية وتجميعها داخل الكنترول المدرسى.



