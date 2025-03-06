شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: خفض مناسيب المياه فى بركة سيوة وصولاً للمناسيب الآمنة والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة موقف أعمال تطوير منظومة الري والصرف بـ واحة سيوة .

وتم خلال الإجتماع عرض الموقف الحالى لمنظومتى الرى والصرف بواحة سيوة ، وما تحقق من تخفيض لمناسيب المياه فى بركة سيوة وصولاً للمناسيب الآمنة ، وموقف البدء فى المرحلة الثالثة من أعمال المشروع والتى تستهدف خفض مناسيب المياه فى بركة بهي الدين بواحة سيوة .

وجه سويلم بإستمرار متابعة كافة الاجراءات والأعمال الجارى تنفيذها بالواحة ، والاستمرار فى قراءة مناسيب المياه ، وتفعيل الإعتماد على منظومة التليمترى في متابعة المناسيب بالواحة ، واستكمال خطة غلق الآبار السطحية العشوائية والتى تقوم بالسحب الجائر للمياه الجوفية ، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لإغلاق أى آبار مخالفة جديدة ، ومواصلة إجراءات تشجيع المزارعين على التحول للري الحديث لترشيد استخدام المياه .

وأوضح سويلم أن أعمال التطوير الحالية تتم بالتكامل بين كل من وزارة الموارد المائية والرى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة وبالتنسيق التام مع أهالي الواحة ، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تمكن من إستعادة الواحة لتوازنها البيئي ، وتحقيق التوازن بين معدلات سحب المياه وتحقيق المناسيب الآمنة لبرك الصرف الزراعى بالواحة ، وإسترداد الواحة لعافيتها بعد تحسن حالة الأراضي الزراعية التى تدهورت خلال السنوات الماضية .

أضاف أنه تم الإنتهاء من أعمال حفر قناة مفتوحة بطول 33.70 كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي لعدد خمسة من المصارف الزراعية المؤدية لبركة سيوة ونقلها إلي منخفض عين الجنبي شرقى الواحة عن طريق محطة رفع أنطفير التي ضخت مياه الصرف الزراعى من خلال قناة بطول 5.70 كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة .

كما تم الإنتهاء من حفر 12 بئر عميق لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية ، وفي المقابل تم غلق العديد من الآبار الجوفية والتى كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر ، كما تم تنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم 4 جسور حول بركة سيوه بغرض تقليل الأضرار الناتجة عن إرتفاع مناسيب المياه خلال السنوات الماضية والتى أثرت سلباً على بعض الأراضى الزراعية والمبانى والمنشآت السياحية المطلة على البحيرة .

وأشار إلى أنه جاري العمل في إنشاء محطة رفع لنقل جزء من مياه بركة بهي الدين لمنحفض عين الجنبي لتتكامل مع ما تم تنفيذه ببركة سيوة بالتعاون مع إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

