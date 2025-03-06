شكرا لقرائتكم خبر عن فوز فريق هندسة بحلوان بالمركز الأول في مسابقة Port Said Engineering Day والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق Oracle من كلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان بالمركز الأول في مسار هندسة الحاسبات في مسابقة Port Said Engineering Day في نسخته الـ 15 لسنة 2025 من بين 400 مشروع، 40 جامعة، وجاءت مشاركة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور محمود المسلاوي عميد الكلية، والتي أقيمت بحضور اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، وتحت رعاية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) ومعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)

وتكون أعضاء الفريق المشارك من نورالدين مجدي و مهاب ياسر ومحمد محمود احمد بمشروع بعنوان Intelligent Oracle Smart Grid Water Flow Meter Based on Artificial Intelligence (OWM)



جهاز عداد ذكي لمراقبة استهلاك المياه

ومن جانبه، أعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن تقديره للطلاب الفائزين، مشددًا على أهمية الجانب التطبيقي والعملي في العملية التعليمية. وأكد قنديل أن جامعة حلوان تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقات والمبادرات التي تساهم في صقل مواهبهم وإكسابهم خبرات عملية متميزة.

شدد رئيس الجامعة على أن هذه المشاركات تعد فرصة حقيقية للطلاب لترجمة المعرفة النظرية إلى تطبيقات عملية ملموسة، مما يعزز قدراتهم على الابتكار والإبداع. وأضاف أن الجامعة تسعى باستمرار لتوفير كل سبل الدعم للمبدعين وتشجيعهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع واعدة تخدم المجتمع والتنمية المستدامة.

كما أوضح الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان أن جهاز Oracle Water Flow Meter (OWM) هو عداد ذكي لمراقبة استهلاك المياه وحل مستدام يوفر تكاليفه من خلال توفير المياه، ويستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) لاكتشاف التسريبات وإيقافها تلقائيًا عند المصدر.

ويقوم الجهاز بتنبيه المستخدم عند حدوث تسرب، ويغلق المياه تلقائيًا أو من خلال التطبيق بضغطة زر. يوفر الجهاز تحليلات استهلاك المياه في الوقت الفعلي مع توقع الاستهلاك المستقبلي باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما يقوم بتحليل مكونات المياه للكشف عن نقائها واعتماد جودتها.