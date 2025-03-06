شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة النقل العام: القمة العربية صنعت وثيقة تاريخية لحل القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس نقابة النقل العام محمد كامل أحمد رئيس الاتحاد المحلى لـ نقابات عمال الجيزة أن قمة العرب التى استضافتها جمهورية مصر العربية صنعت وثيقة تاريخية لحل القضية الفلسطينية.

وأشاد بقوة قرار الموقف العربى الموحد تجاه عدم تصفية القضية الفلسطينية من أصولها ومنع تهجير الفلسطنيين وتأييد الخطة المصرية لإعادة تعمير غزة والتى نالت دعم عربى ودولى غير مسبوق.

أضاف رئيس نقابة النقل العام أن البيان الختامي للقمة العربية جاء مناصرا لحق الشعب الفلسطيني فى تقرير مصيره وإقامة دولته المسقلة وهو تأييد مطلق وقوى لثوابت الدولة المصرية تجاه القضية وتأكيد على دورها المحورى فى كافة القضايا العربية.

أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية نجح باقتدار فى تعطيل بوصلة الفكر الإسرائيلى الذى حاول تغيير جغرافيا الأرض بالهيمنة على الأراضى الفلسطينية وذلك بما احتوى عليه بيان القمة من مخرجات تؤكد أن الخيار الاستراتيجى هو تحقيق السلام العادل والشامل الذى يلبى جميع حقوق الشعب الفلسطينى.