شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة ورئيس هيئة قضايا الدولة يوقعان بروتوكول تعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والمستشار عبد الرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، بقاعة أحمد لطفي السيد، بروتوكول تعاون مشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خصوصا في مجالات البحث العلمي، والتدريب، وتبادل الخبرات، والاسهام في تنمية الثقافة القانونية.

وفي مستهل كلمته، رحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق بالمستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والوفد رفيع المستوي المرافق لسيادته، معربا عن بالغ اعتزازه وتقديره بما تقوم به الهيئة الموقرة من دور بارز في النيابة القانونية عن الدولة وحسن تمثيلها لها أمام القضاء في الداخل والخارج، فضلا عن دورها في إعداد العقود الحكومية، والإشراف الفني علي الإدارات القانونية بالجهاز الإداري للدولة في الدعاوى التي تباشرها.

وأبدى رئيس جامعة القاهرة سعادته بما اشتمل عليه الاتفاق بين جامعة القاهرة وهيئة قضايا الدولة في أن تتولى الهيئة مباشرة القضايا المهمة التي تدخل الجامعة طرفا فيها، وترى السلطة المختصة بالجامعة إسنادها للهيئة، مؤكدا أن الجامعة ستعمل في الوقت ذاته على تسخير كل إمكاناتها وخبراتها لدعم لهيئة قضايا الدولة، مشيرا إلى الاتفاق ضمن بنود بروتوكول التعاون على تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية في مجالات البحث القانوني والتطبيق العملي.

ومن جانبه، أعرب المستشار عبد الرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، عن سعادته لتواجده داخل جامعة القاهرة التي يفخر بكونه أحد خريجيها، مؤكدًا أن توقيع بروتوكول التعاون يعكس التزام هيئة قضايا الدولة بتطوير الكفاءات القانونية وتعزيز الوعي القانوني، مشيرًا إلى أن الهيئة ستقوم بتقديم الدعم الفني لجامعة القاهرة، ومثمنًا تنظيم الجامعة احتفالية كبري لتكريم أبنائها رؤساء الهيئات القضائية الخمس.

حضر توقيع بروتوكول التعاون المستشار زين الهواري رئيس المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد سليم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد لشئون التحول الرقمي والعلاقات العامة، كما حضر من جانب جامعة القاهرة الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رجب طاجن المستشار القانوني لرئيس جامعة القاهرة، والمستشار أحمد عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لجامعة القاهرة، والمهندس أحمد تركي أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام دردير رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية.

ويهدف البروتوكول إلي، تنمية أوجه التعاون بين جامعة القاهرة وهيئة قضايا الدولة في كافة المجالات، وخاصة المجالات القانونية، وتحقيق التواصل العلمي بين الدارسين والمتدربين والخبراء من خلال تبادل الدراسات والخبرات والانتاج العلمي مثل (الدوريات، والدراسات، والتقارير، والبحوث، والمجلات والنشرات) في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومعاونة الباحثين والدارسين من أعضاء هيئة قضايا الدولة وأسرهم في مجال الدراسات القانونية والإدارية والإقتصادية، من خلال توفير المراجع والفهارس العلمية، والاستفادة من الإمكانات البشرية والمتخصصة في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية المتاحة للطرفين، من خلال تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية مشتركة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الإنتاج العلمي والتعاون في إجراء البحوث والدراسات، والإستفادة بالأنشطة المختلفة للمكتبة القانونية العلمية للطرفين وتزويدها بأهم الكتب والموسوعات والأوراق العلمية والبحثية والمراجع القانونية، وتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية والتنفيذية بين الطرفين، وأن تتولى هيئة قضايا الدولة مباشرة القضايا المهمة التي ترى السلطة المختصة بالجامعة مباشرتها عن طريق هيئة قضايا الدولة.

جدير بالذكر، أن بروتوكول التعاون يتضمن أيضًا تشكيل لجنة مشتركة من مركز الدراسات القضائية بقضايا الدولة وجامعة القاهرة للتنسيق بينهما فيما يتعلق باقتراح البرامج والأنشطة ومختلف الفاعليات، ووضع الخطط التنفيذية للأنشطة المشتركة والمدة الزمنية لكل منها وأساليب التنفيذ، واقتراح التوصيات اللازمة لتطوير البروتوكول بما يتفق وتطلعات الطرفين، ورفع نتائج أعمال اللجنة للمسؤلين من الطرفين للموافقة عليها واعتمادها.

وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع بين الجانبين، والتقاط الصور التذكارية.