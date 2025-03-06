شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتوجه لمكة للمشاركة بالاجتماع الوزارى المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة صباح اليوم الخميس إلى مكة المكرمة، وذلك للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يهدف الاجتماع إلى تنسيق الجهود الإقليمية وتبادل الرؤى حول مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما يشارك وزير الخارجية غدا الجمعة في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي ينعقد بجدة لبحث سبل دعم الشعب الفلسطيني فى ظل مواصلة العدوان الإسرائيلي.