شكرا لقرائتكم خبر عن رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم لصفوف النقل.. تعرف على شكل التقييمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث أولياء الأمور والطلاب عن تقييمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للفصل الدراسي الثاني، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية والآداءات الصفية يمكن للطلاب الدخول على اللينك التالى أضغط هنا لمعرفة شكل التقييمات وأسئلتها لجميع الصفوف الدراسية فى جميع المواد.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن تقييمات الوزارة يتم تنفيذها من خلال المعلمين فى الفصول مع متابعة تطبيقها من خلال التوجيه الفنى بالإدارات التعليمية مشيرة إلى أن تقييمات الوزارة مهمة ودرجات الطلاب فى هذا التقييمات تدخل ضمن أعمال السنة والمجموع النهائى للطالب نهاية الفصل الدراسي الثاني، مضيفة أن التقييمات الأسبوعية والآداءات الصفية والمنزلية للفصل الدراسي الثاني مستمرة حتى نهاية الترم بحيث يتم تقييم الطلاب فى المنهج الدراسى للترم الثاني من خلال المدرسة ثم يتم عقد امتحانات الشهور واختبار نهاية العام أو الفصل الدراسي الثاني 2025 فى مايو المقبل.