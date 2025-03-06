شكرا لقرائتكم خبر عن 89% من القراء يطالبون بتكثيف الرقابة على مافيا تجارة الألعاب النارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الرقابة على مافيا تجارة الألعاب النارية، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على مافيا تجارة الألعاب النارية.

وأيد 89% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على مافيا تجارة الألعاب النارية، بينما عارض 11% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على مافيا تجارة الألعاب النارية.