شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ تغذية تضع روشتة لتجنب الخمول وقلة التركيز والعصبية والتوتر فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة يسر كاظم أستاذ التغذية الطبية المتفرغ بالمركز القومى للبحوث عن أهمية التغذية لتحسين التركيز والحالة المزاجية فى رمضان، موضحة أن كثير من الدراسات العلمية المتخصصة أثبتت أن الصيام، وهو الانقطاع عن الطعام والشراب لمدة تزيد عن 12 ساعة متواصلة، له كثير من الفوائد الصحية علي كل وظائف الجسم وكل خلية به وبصفة خاصة المخ، فالصيام له دور أساسي في تجديد خلايا المخ وزيادة كثافة الوصلات العصبية وبلاستيكية المخ، ما يؤدي إلي تحسن الذاكرة والتركيز والحالة المزاجية، وذلك من خلال زيادة إفراز مادة تسمي(BDNF)، وأيضا من خلال زيادة أعداد البكتريا النافعة في القولون والتي تساهم بشكل كبير في إفرار مادة السريتونين والدوبامين وهي موصلات عصبية أساسية لتحسن المزاج ووظائف المخ المختلفة.

وتابعت الدكتورة يسر كاظم فى نشرة طبية للمركز يعاني الكثير من الخمول وقلة التركيز والعصبية والتوتر والصداع، خاصة في الأيام الأولي من الصيام، وفي معظم الأحوال يرجع ذلك إلي انخفاض مستوي السكر بالدم بصورة مفاجئة وأيضا تغيير نمط النوم والحياة وتغيير موعد شرب الشاى والقهوه، وقد اأثبتت كثير من الدراسات أن الحالة الصحية للكبد ومستويات السكر في الدم وكذلك حساسية الأنسولين والسمنة وكذلك التهيوء النفسي له دور هام في هذا السياق.

وهنا يأتي دور التغذية للتغلب علي هذه الصعوبات وتعزيز فوائد الصيام الصحية علي الجسم، وذلك من خلال النظام المقترح أثناء رمضان، إذ أنه من أفضل ما نكسر به الصيام هو الفاكهة وعلي ر أسها التمر والماء، حيث يتميز التمر بوجود محتوي عالي من الألياف التي تساهم في عدم ارتفاع السكر بسرعة في الدم وهو العامل المهم لصحة المخ، والماء لتعويض حالة الجفاف بعد الصيام، ثم تناول طبق من الشوربة لمنح الجسم الأملاح وتهيئة الجهاز الهضمي للطعام ثم بعد ساعة يمكن تناول وجبه الفطور ولابد أن تحتوي علي كثير من البروتين والألياف لتعطي الإحساس بالشبع وتسمح بارتفاع منسوب السكر والأنسولين في الدم بالتدريج، حيث إن معظم المشاكل المزاجية هي بسبب تذبذب مستوي سكر الدم ما بين ارتفاع وانخفاض وكذلك الأنسولين.

يمكن تناول وجبة في حدود الساعة 11 يكون بها قطعه شوكولاتة غامقة وفشار ومياه وفاكهة بها فيتامين ج وهو مهم جدا لوظائف المخ والحالة المزاجية ويمكن إضافة الزبادي ثم النوم.

وفيما يخص وجبة السحور، أوضحت الدكتورة يسر كاظم يجب أن يحتوى علي كثير من الألياف مثل الورقيت الخضراء والخس والجرجير والبقدونس وكذلك البروتين مثل البيض والفول المدمس والعدس وإضافة ملعقة من الزيت وافضلهم زيت الزيتون أو الطحينة، حيث إن تناول البروتين مع الدهون الصحية والألياف تعطي إحساس مستمر بالشبع وتسمح بوصول السكر إلي الدم بصورة تدريجية وممتدة وهو أمر هام جدا لمنع حدوث ارتفاع سريع وانخفاض سريع في سكر الدم والذي بدوره يؤدي إلي ارتفاع سريع للأنسولين والذي بدوره يلعب دورا أساسيا في وظائف المخ، وأيضا إضافة كوب من الزبادي مضاف إليه بذرة الكتان والكركم وفلفل أسود من المغذيات الهامة لتحسين المزاج والتركيز.

ينصح أيضا بالاهتمام بالنوم الجيد وفي حدود الـ8 ساعات يوميا، والاهتمام بشرب المياه والشاي الأخضر وعصير الليمون لما لها من أهمية قصوي لتجنب أى صعوبات أو مشاكل صحية أثناء الصيام.