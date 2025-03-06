شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات تصل لـ30%.. خريطة معارض أهلا رمضان فى المدن الجديدة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن عناوين معارض "أهلًا رمضان" في المدن الجديدة، لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، وذلك طوال شهر رمضان الكريم.

وشهدت محافظة الجيزة، إقامة 4 معارض لـ"أهلا رمضان" في قطاع المدن العمرانية الجديدة، الأول بالحي 11 على مساحة 600 م2 ويضم 32 باكية، والثاني بالحي السادس أمام السنترال على مساحة 600 م2 ويضم 32 باكية وعارض، وذلك بمدينة السادس من أكتوبر.

وينظم المعرض الثالث أمام قسم زهراء أكتوبر بمدينة أكتوبر الجديدة على مساحة 600 م2 ويضم 22 باكية وعارض، والرابع بجوار جهاز مدينة حدائق أكتوبر على مساحة 600 م2 ويضم 30 باكية.

وافتتحت محافظة الجيزة، هذا العام، 30 معرضًا لـ"أهلًا رمضان" في القطاعات التي تشهد كثافات سكانية عالية، لتوفير مختلف أنواع السلع الأساسية بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين طوال شهر رمضان.

وتوفر معارض "أهلًا رمضان" السلع الغذائية الأساسية من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات والتوابل، ومنتجات الأجبان والألبان، واللحوم والدواجن، والخضروات والفواكه، والياميش، وذلك بتخفيضات تصل لـ30%.