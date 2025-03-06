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متى يجب أن تفطر السيدة الحامل فى شهر رمضان؟ إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 06 مارس 2025 06:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الحالات التى يجب أن تفطر فيها السيدات الحوامل طوال شهر رمضان  عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك والتى تضمنت:-

- إذا كانت حالة الحمل هي "حمل خطر"

- إذا كانت الحامل مريضة سكر أو ضغط

- إذا كانت السيدة مريضة كلى أو تعاني من أي مشاكل في القلب

وتابعت : كل هذه الأسباب مشاكل صحية يتوجب معها الإفطار


متى يجب ان تفطر السيدة الحامل


 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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