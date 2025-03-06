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شكرا لقرائتكم خبر عن متى يجب أن تفطر السيدة الحامل فى شهر رمضان؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 06 مارس 2025 06:00 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن الحالات التى يجب أن تفطر فيها السيدات الحوامل طوال شهر رمضان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك والتى تضمنت:-
- إذا كانت حالة الحمل هي "حمل خطر"
- إذا كانت الحامل مريضة سكر أو ضغط
- إذا كانت السيدة مريضة كلى أو تعاني من أي مشاكل في القلب
وتابعت : كل هذه الأسباب مشاكل صحية يتوجب معها الإفطار
متى يجب ان تفطر السيدة الحامل
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