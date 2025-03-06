شكرا لقرائتكم خبر عن متى يجب أن تفطر السيدة الحامل فى شهر رمضان؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الحالات التى يجب أن تفطر فيها السيدات الحوامل طوال شهر رمضان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك والتى تضمنت:-

- إذا كانت حالة الحمل هي "حمل خطر"

- إذا كانت الحامل مريضة سكر أو ضغط

- إذا كانت السيدة مريضة كلى أو تعاني من أي مشاكل في القلب

وتابعت : كل هذه الأسباب مشاكل صحية يتوجب معها الإفطار



متى يجب ان تفطر السيدة الحامل



