شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تواصل الصوم الكبير لمدة 55 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أقدس أصوامها وأطولها، الصوم الكبير، الذي يعد بمثابة موسم للتجديد الروحي والتوبة العميقة، يمتد هذا الصوم لمدة 55 يومًا، إذ يحمل في طياته أبعادًا روحانية فريدة، فهو رحلة روحانية طويلة تبدأ بأحد الكنوز وتنتهي بأحد القيامة.

ولهذا العام 2025، يحل عيد القيامة المجيد، يوم الأحد الموافق 20 أبريل، كما قسمت الكنيسة الصوم الأربعيني المقدس إلى 7 أسابيع، يبدأ كل منها يوم الاثنين وينتهي يوم الأحد، وجعلت لأيام كل أسبوع قراءات خاصة ترتبط بعضها البعض ويتألف منها موضوع عام واحد هو موضوع الأسبوع.

يتكون الصوم الكبير من ثلاث مراحل روحية، تبدأ بأسبوع الاستعداد، أما أن يعتبر تمهيد للأربعين المقدسة، أو تعويضيًا عن أيام السبوت التي لا يجوز فيها الانقطاع عن الطعام، يليه أربعين يومًا مقدسة، وهي الفترة التي صامها السيد المسيح، ثم يأتي أسبوع الآلام، الذي يُعد أقدس أيام العام، حيث تتذكر الكنيسة آلام المسيح وصلبه وقيامته، وكان في بداية العصر الرسولي صومًا قائمًا بذاته غير مرتبط بالصوم الكبير.