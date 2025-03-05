شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقي وزراء كونغوليين خلال زيارته إلى برازافيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية خلال تواجده في مطار برازافيل مساء الاربعاء مع عدد من الوزراء الكونغوليين، ومنهم وزير العدل ووزير الشئون الاقتصادية ووزير التعليم العالي ووزيرة النقل والطيران المدني.

وأكد الوزير عبد العاطى، حرص مصر على تعزيز التعاون مع الأشقاء في الكونغو في جميع القطاعات الفنية، خاصة بالمجالات الاقتصادية والعلمية وبالنقل والطيران والتعاون القضائي، منوها إلى الخبرات المصرية في بناء القدرات من خلال أنشطة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والمعهد الدبلوماسي المصري.