شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: المحادثات المباشرة مع حماس مستمرة ولن نخوض بتفاصيلها الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البيت الأبيض اليوم، أن "المحادثات المباشرة مع حركة حماس مستمرة ولن نخوض بتفاصيلها الآن"، مؤكدا " نتحدث مع الجميع بحسن نية".

أكد البيت الأبيض أن مبعوث ترامب مخول بالتشاور مع الجميع ، مؤكدا أن واشنطن تشاورت مع إسرائيل بشأن المحادثات مع حماس.

قالت تقارير أمريكية نقلا عن مصادر، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أجرت مباحثات مباشرة مع حماس خلال الأسابيع الماضية بشأن التوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب.

وبحسب التقارير المنشورة فى موقع "أكسيوس" الأمريكي فإن المحادثات غير المسبوقة بين واشنطن وحماس أجراها المبعوث الأمريكى لشئون الرهائن آدم بولر.

وارتكزت المباحثات جزئيا على إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين في غزة ما يقع ضمن اختصاص بولر كمبعوث للرهائن، موضحا أن الاجتماعات بين بولر ومسؤولي حماس عقدت في الدوحة في الأسابيع الأخيرة.