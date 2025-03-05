شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة قضايا الدولة توقع بروتوكول مع جامعة القاهرة لتعزيز البحث القانونى والان مع تفاصيل الخبر

وقع المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد سامى عبد الصادق، وذلك فى إطار تعزيز التكامل بين البحث القانونى والتطبيق العملى، ودعم التعاون الأكاديمى والتطوير القانوني.

يهدف البروتوكول إلى تحقيق التكامل بين الجانبين فى مجالات الأبحاث القانونية والقضائية، وتعزيز التعاون فى الدراسات الأكاديمية، إضافةً إلى تبادل الخبرات العلمية، بما يسهم فى تطوير المنظومة القانونية ودعم الثقافة القانونية لدى الباحثين والطلاب.

أكد المستشار عبد الرزاق شعيب أن البروتوكول يعكس التزام هيئة قضايا الدولة بتطوير الكفاءات القانونية وتعزيز الوعى القانوني. من جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور محمد سامى عبد الصادق أن التعاون يسهم فى ربط الجوانب الأكاديمية بالتطبيقية وإعداد كفاءات قانونية مؤهلة لسوق العمل.

وفى ختام اللقاء، تبادل الجانبان الدروع التذكارية تعبيرًا عن التقدير والاعتزاز بالدور البارز الذى يؤديه كل منهما، وترسيخًا لعلاقات التعاون المثمر بين هيئة قضايا الدولة وجامعة القاهرة.















