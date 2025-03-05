شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: البنك الدولى يصف «تنمية الصعيد» بالنموذج الرائد لدعم النمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 غدا فى العدد المطبوع مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها" البنك الدولى: «تنمية الصعيد» نموذج رائد لدعم النمو الاقتصادى.. منال عوض: البرنامج يدعم أكثر من 50 ألف شركة ومنشأة اقتصادية و8 ملايين مواطن استفادوا من مشروعات البنية التحتية.

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