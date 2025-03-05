شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تشن حملات لمنع بيع الألعاب النارية ومصادرتها والان مع تفاصيل الخبر

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة تكثيف الحملات على المحال والباعة وضبط مخالفات بيع الألعاب النارية ومصادرتها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على السلامة العامة.

وتابع محافظ الجيزة، الحملات التي نفذها حي إمبابة لمنع ييع وتداول الألعاب النارية، حيث شملت شوارع النصر وأرض الجمعية وعمر بن الخطاب بالقطاع الجنوبي لحي إمبابة، والتي أسفرت عن رفع عدد من الفروشات المخالفة لبيع الألعاب النارية بالطريق العام والتحفظ عليها ومصادرتها لإعدامها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع محافظ الجيزة، حملات حي جنوب الجيزة بشوارع المدبح والكونيسة وجمال عبد الناصر والمعهد الديني، والتي أسفرت عن رفع عدد من بائعي الألعاب النارية والمفترشين للطريق العام وقد تم مصادرة الألعاب النارية لإعدامها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشن حى العمرانية، عدد من الحملات المماثلة بشوارع مستشفى الصدر والعامل ومحمود الذاكى وناصر الثورة وفيصل، والتى أسفرت عن ضبط 122 حالة إشغالات وفروشات لبيع الألعاب النارية تم مصادرتها وإيداعها مخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.



حملات لمنع بيع الألعاب النارية ومصادرتها بالجيزة