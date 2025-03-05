شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. واشنطن تعقد مباحثات مباشرة مع حماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت تقارير أمريكية نقلا عن مصادر، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أجرت مباحثات مباشرة مع حماس خلال الأسابيع الماضية بشأن التوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب.

وبحسب التقارير المنشورة فى موقع "أكسيوس" الأمريكي فإن المحادثات غير المسبوقة بين واشنطت وحماس أجراها المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بولر.

وارتكزت المباحثات جزئيا على إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين في غزة ما يقع ضمن اختصاص بولر كمبعوث للرهائن، موضحا أن الاجتماعات بين بولر ومسؤولي حماس عقدت في الدوحة في الأسابيع الأخيرة.