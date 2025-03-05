شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الجيزة": وضع باركود على أوراق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

عقد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية، اجتماعًا بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية، مع موجهي عموم المواد للشهادة الإعدادية ومسئولي المطبعة السرية، وذلك فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واستعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية.

واستعرض وكيل الوزارة، مع الحضور عددًا من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، حيث تناول الاجتماع الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024/2025.

وأكد عطية حرص الوزارة على تحقيق أعلى معدلات الجودة بجميع أعمال الامتحانات فى جو يتسم بالنزاهة والعدالة.

وفيما يتعلق بنظام امتحانات الشهادة الإعدادية، أشار وكيل الوزارة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع ومكافحة الغش لتحقيق العدالة، حيث يتم وضع بار كود على أوراق الأسئلة الخاصة بكل لجنة سير، وتظريف كل ورقة في كيس مُعتم مغلق، لا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين والتوقيع على محضر الفتح الذي يتضمن موعد الفتح وتاريخ اليوم واسم المادة، مع التشديد على الطلاب والمعلمين بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة.

وفي إطار تنظيم أعمال الامتحانات، شدد عطية على تنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة، بحيث يتم تسليم الأوراق لكل لجنة قبل موعد بدء الامتحانات بوقت مناسب وعدم فتح المظاريف إلا داخل اللجنة الفرعية، قبل موعد بدء الامتحان بخمس دقائق، مع التنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها ويكون احتياطيًا ذلك اليوم.

وأوضح "عطية"، بدء أعمال لجان الإدارة والنظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، على أن يتم الاستعانة بمعلمي المرحلتين الإعدادية والثانوية، واستكمال من المرحلة الابتدائية فى أعمال الملاحظة بالامتحانات، وذلك من خلال بيانات إدارة الإحصاء بالمديرية وعدم قبول أي اعتذارات سوى بمستندات قانونية ومراعاة الشروط التي يجب توافرها والموانع فيمن يشترك في أعمال الامتحانات.

وشدد "عطية" على اتباع كافة الإجراءات المنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة اللجان طبقًا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات.