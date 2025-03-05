شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: خطة إعمار غزة تعتمد على تعافى مبكر ثم إعادة إعمار بصورة شاملة والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن خطة إعمار قطاع غزة بناءا على توجيهات الرئيس السيسى ومتابعة رئيس الوزراء مع كافة الجهات المعنية تم تجهيز دراسات كاملة عن مختلف الأوضاع فى القطاع، والاستناد لعدد من الدراسات التى سبق وأن تم إجرائها فى إعداد رؤية لإعادة الأعمار والتعافى المبكر فى قطاع غزة.

وأضاف محمد الحمصانى، خلال لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز" عقب انتهاء المؤتمر الصحفى للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديد، أن الخطة تعتمد على مرحلة تعافى مبكر كفترة أولى للقطاع، ثم إعادة الإعمار بصورة شاملة.

وأوضح محمد الحمصانى أن خطة التعافى المبكر وإعادة الإعمار تستند إلى توفير الأماكن المؤقتة واللائقة لإقامة المواطنين فى قطاع غزة، مع إمدادهم بكافة احتياجاتهم المعيشية بصورة مؤقت لحين الانتهاء من إعادة الإعمار.

ولفت محمد الحمصانى إلى أن التعافى المبكر توضح كيفية البدء فى إعادة الإعمار مع بقاء السكان الفلسطينيين فى قطاع غزة، وهو ما تم التأكيد عليه من المواقف المصرية وبيانات وزارة الخارجية، وهناك تجارب أخرى ناجحة فى إعادة الإعمار على مستوى العالم مع بقاء السكان فى مناطقهم.