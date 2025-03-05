شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متفاوتة الشدة الآن على القاهرة والجيزة وتحذيرات من حالة الطقس والان مع تفاصيل الخبر

تشهد القاهرة الكبرى، فى هذه اللحظات عودة لسقوط الأمطار المتفاوتة الشدة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة، وذلك فى ظل الأجواء غير المستقرة وحالة الطقس المضطرب فى أغلب أنحاء الجمهورية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تتوقع فيه هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية خلال ال 48 ساعة المقبلة، وتمتد خلالها فرص الأمطار لعدة مناطق متفرقة بالمحافظات.



وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الخميس 6 مارس 2025 الموافق 5 رمضان، استمرار حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد وسيناء.

متوقع غدا أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا وانخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس معتدل الحرارة نهارا بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد غدا فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة ورعدية على شمال الصعيد، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية وتصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 11، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.