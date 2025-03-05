القضاء الإدارى يرفض طعون وقف انتخابات الصحفيين.. ويؤكد: فى موعدها 7 مارس

أقيمت الطعون من أحمد فايز مدير تحرير جريدة اخبار البرلمان ومحمود حسن مالك وعصام إبراهيم أبو النجا، تحت ارقام 37453/40062/40058، ضد كلا من نقيب الصحفيين وسكرتير عام نقابة الصحفيين ومدير عام نقابة الصحفيين.

محمد يوسف

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