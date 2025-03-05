شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الإدارى يرفض طعون وقف انتخابات الصحفيين.. ويؤكد: فى موعدها 7 مارس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد عبد الهادىالأربعاء، 05 مارس 2025 04:20 م
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برفض 3 طعون قضائية، تطالب بوقف انعقاد انتخابات نقابة الصحفيين في موعدها المعلن 7 مارس.
أقيمت الطعون من أحمد فايز مدير تحرير جريدة اخبار البرلمان ومحمود حسن مالك وعصام إبراهيم أبو النجا، تحت ارقام 37453/40062/40058، ضد كلا من نقيب الصحفيين وسكرتير عام نقابة الصحفيين ومدير عام نقابة الصحفيين.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز