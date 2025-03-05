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القضاء الإدارى يرفض طعون وقف انتخابات الصحفيين.. ويؤكد: فى موعدها 7 مارس

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القضاء الإدارى يرفض طعون وقف انتخابات الصحفيين.. ويؤكد: فى موعدها 7 مارس

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القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد عبد الهادى

الأربعاء، 05 مارس 2025 04:20 م

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برفض 3 طعون قضائية، تطالب بوقف انعقاد انتخابات نقابة الصحفيين في موعدها المعلن 7 مارس.

أقيمت الطعون من أحمد فايز مدير تحرير جريدة اخبار البرلمان ومحمود حسن مالك وعصام إبراهيم أبو النجا، تحت ارقام 37453/40062/40058، ضد كلا من نقيب الصحفيين وسكرتير عام نقابة الصحفيين ومدير عام نقابة الصحفيين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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