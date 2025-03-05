شكرا لقرائتكم خبر عن قوات حرس الحدود تحبط محاولات تهريب على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال التأمين على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، واصلت قوات حرس الحدود توجيه ضرباتها الناجحة للمهربين وإحباط المحاولات التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى، بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية وكافة الأجهزة الأمنية.

وتمكنت من ضبط عدد من المهربين بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، ونجحت فى إحباط عدد من محاولات التهريب للأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، وضبط جوال بداخله كمية من المشغولات الفضية وذلك أثناء تنفيذ أعمال التأمين والتفتيش على المعديات والأنفاق والمعابر الحدودية للدولة، وقد تم إحالة المضبوطات إلى جهات الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.