شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعلن عن استكشاف بترولى جديد "الفيوم 5" والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك اكتشاف بترولى جديد "الفيوم 5"، وظهر به بوادر استكشاف من الزيت والغاز، موضحا أن مواردنا من العملة الصعبة تعادل مصروفاتنا، مؤكد أن هناك أرقام ومؤشرات إيجابية فى الاقتصاد المصرى مؤشر مديرى المشتريات يتجاوز الـ50 نقطة، بجانب ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى 47.4 مليار دولار، بجانب توافر كافة السلع.

وقال رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى، إن المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة أصبح بها 130 مصنعا بعد أن كان يتواجد بها 65 مصنع وهو ما يعد طفرة كبيرة فى المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة.

وتحدث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن القمة العربية غير العادية التى عُقدت فى العاصمة الإدارية الجديدة، أمس، وترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن القمة شهدت نقاشا موسعا بين القادة العرب بشأن سبل دعم القضية الفلسطينية، مؤكدين رفضهم المطلق لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومشددين على ثبات الموقف العربى فيما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن خطة إعادة إعمار غزة خرجت بشكل متوافق عليه، وكلمة الرئيس بالقمة العربية " تاريخية" وتؤكد ثوابت الموقف المصري.