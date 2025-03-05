شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: أرقام ومؤشرات الاقتصاد المصرى إيجابية وكافة السلع متوافرة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك أرقام ومؤشرات إيجابية فى الاقتصاد المصرى مؤشر مديرى المشتريات يتجاوز الـ50 نقطة، بجانب ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى 47.4 مليار دولار، بجانب توافر كافة السلع.

وتحدث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن القمة العربية غير العادية التى عُقدت فى العاصمة الإدارية الجديدة، أمس، وترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن القمة شهدت نقاشا موسعا بين القادة العرب بشأن سبل دعم القضية الفلسطينية، مؤكدين رفضهم المطلق لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومشددين على ثبات الموقف العربى فيما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن خطة إعادة إعمار غزة خرجت بشكل متوافق عليه، وكلمة الرئيس بالقمة العربية " تاريخية" وتؤكد ثوابت الموقف المصري.