شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية "تاريخية" وتؤكد ثوابت الموقف المصرى والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن القمة العربية غير العادية التي عُقدت في العاصمة الإدارية الجديدة، أمس، وترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن القمة شهدت نقاشا موسعا بين القادة العرب بشأن سبل دعم القضية الفلسطينية، مؤكدين رفضهم المطلق لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومشددين على ثبات الموقف العربي فيما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن خطة إعادة إعمار غزة خرجت بشكل متوافق عليه، وكلمة الرئيس بالقمة العربية " تاريخية" وتؤكد ثوابت الموقف المصرى.