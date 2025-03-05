وكالة الفضاء المصرية والجامعة الروسية توقعان بروتوكول تعاون مشترك

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وقّعت وكالة الفضاء المصرية والجامعة المصرية الروسية بروتوكول تعاون يهدف إلى تبادل الخبرات العلمية والفنية، ودعم البحث العلمى والتطبيقات التكنولوجية المتقدمة.

وقع الاتفاقية عن وكالة الفضاء المصرية الدكتور شريف صدقى، الرئيس التنفيذى للوكالة، وعن الجامعة المصرية الروسية الدكتور شريف فخرى محمد عبد النبى، رئيس الجامعة، وذلك فى مقر الوكالة بالقاهرة، كما حضر توقيع البروتوكول من جانب الجامعة المصرية الروسية كل من الدكتور علاء محمد البطش، عميد كلية الهندسة، والدكتور هشام فتحى على حامد، عميد كلية الذكاء الاصطناعي.

يهدف البروتوكول إلى توظيف تكنولوجيا الفضاء والاستشعار من البعد فى الدراسات والمشروعات البحثية والتطبيقية فى عدة مجالات، تشمل:

التعليم والتدريب وبناء القدرات البشرية.

هندسة وعلوم الحاسب الآلى والذكاء الاصطناعي.

الزراعة المستدامة، خاصة الزراعات الصحراوية.

هندسة الاتصالات والأمن السيبراني.

إدارة الموارد الطبيعية وعلوم الأرض، بما فى ذلك الموارد المائية.

التصنيع الذكى والهندسة العكسية.

التخطيط العمرانى والمدن الذكية.

الطاقة الجديدة والمتجددة.

التكنولوجيات المتقدمة مثل الليزر والرادار والمستشعرات الحرارية.

ينص البروتوكول على تعزيز التعاون فى تبادل المعلومات العلمية، من خلال:

إتاحة تبادل الدوريات والمجلات العلمية.

تمكين الباحثين من الوصول إلى المكتبات والمصادر العلمية لدى الطرفين.

استخدام النماذج الحسابية والبرمجيات المتخصصة فى إطار القوانين المنظمة.

كما يتضمن البروتوكول تعاونًا فى التدريب والتأهيل، يشمل:

تنظيم دورات تدريبية متخصصة لطلبة الجامعة المصرية الروسية بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية.

دعم برامج الدراسات العليا للمهندسين والباحثين من الوكالة فى الجامعة.

إقامة ندوات وورش عمل علمية مشتركة.