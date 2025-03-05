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تحت مظلة التحالف الوطنى.. مؤسسة أبو العينين توزع 250 ألف شنطة رمضان على الأكثر احتياجا بالجيزة

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  • تحت مظلة التحالف الوطنى.. مؤسسة أبو العينين توزع 250 ألف شنطة رمضان على الأكثر احتياجا بالجيزة 1/17
  • تحت مظلة التحالف الوطنى.. مؤسسة أبو العينين توزع 250 ألف شنطة رمضان على الأكثر احتياجا بالجيزة 2/17
  • تحت مظلة التحالف الوطنى.. مؤسسة أبو العينين توزع 250 ألف شنطة رمضان على الأكثر احتياجا بالجيزة 3/17
  • تحت مظلة التحالف الوطنى.. مؤسسة أبو العينين توزع 250 ألف شنطة رمضان على الأكثر احتياجا بالجيزة 4/17
  • تحت مظلة التحالف الوطنى.. مؤسسة أبو العينين توزع 250 ألف شنطة رمضان على الأكثر احتياجا بالجيزة 5/17
  • تحت مظلة التحالف الوطنى.. مؤسسة أبو العينين توزع 250 ألف شنطة رمضان على الأكثر احتياجا بالجيزة 6/17
  • تحت مظلة التحالف الوطنى.. مؤسسة أبو العينين توزع 250 ألف شنطة رمضان على الأكثر احتياجا بالجيزة 7/17
  • تحت مظلة التحالف الوطنى.. مؤسسة أبو العينين توزع 250 ألف شنطة رمضان على الأكثر احتياجا بالجيزة 8/17
  • تحت مظلة التحالف الوطنى.. مؤسسة أبو العينين توزع 250 ألف شنطة رمضان على الأكثر احتياجا بالجيزة 9/17
  • تحت مظلة التحالف الوطنى.. مؤسسة أبو العينين توزع 250 ألف شنطة رمضان على الأكثر احتياجا بالجيزة 10/17
  • تحت مظلة التحالف الوطنى.. مؤسسة أبو العينين توزع 250 ألف شنطة رمضان على الأكثر احتياجا بالجيزة 11/17
  • تحت مظلة التحالف الوطنى.. مؤسسة أبو العينين توزع 250 ألف شنطة رمضان على الأكثر احتياجا بالجيزة 12/17
  • تحت مظلة التحالف الوطنى.. مؤسسة أبو العينين توزع 250 ألف شنطة رمضان على الأكثر احتياجا بالجيزة 13/17
  • تحت مظلة التحالف الوطنى.. مؤسسة أبو العينين توزع 250 ألف شنطة رمضان على الأكثر احتياجا بالجيزة 14/17
  • تحت مظلة التحالف الوطنى.. مؤسسة أبو العينين توزع 250 ألف شنطة رمضان على الأكثر احتياجا بالجيزة 15/17
  • تحت مظلة التحالف الوطنى.. مؤسسة أبو العينين توزع 250 ألف شنطة رمضان على الأكثر احتياجا بالجيزة 16/17
  • تحت مظلة التحالف الوطنى.. مؤسسة أبو العينين توزع 250 ألف شنطة رمضان على الأكثر احتياجا بالجيزة 17/17

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الأربعاء، 05 مارس 2025 02:53 م

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وزعت مؤسسة أبو العينين عضو التحالف الوطني للعمل الثقافي والاجتماعى 250 ألف شنطة رمضان على الأسر الأكثر احتياجا في محافظة الجيزة، وجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عنهم، نفذ هذه المبادرة سنويًا لدعم المواطنين وتوفير السلع الغذائية الأساسية.

وقام أكثر من 300 متطوع بتوزيع الشنط في محافظة الجيزة ومحافظات الجمهورية، كما قامت المؤسسة بإعداد أكبر مائدة رمضانية بشارع البحر الأعظم تتسع لأكثر من 5000 وجبه إفطار و2000 وجبه سحور بالإضافة إلى توزيع الوجبات في المنازل والمستشفيات خاصة مرضي الفشل الكلوي التي تقوم المؤسسة بإعداد وجبات طبية خاصة.

المتطوعين
المتطوعون أثناء توزيع الوجبات

 

الوجبات
الوجبات

 

توزيع الوجبات (1)
توزيع الوجبات 

 

توزيع الوجبات (4)
توزيع الوجبات 

 

توزيع الوجبات (5)
توزيع الوجبات

 

توزيع الوجبات (8)
توزيع الوجبات 

 

توزيع الوجبات (9)
توزيع الوجبات

 

توزيع الوجبات (10)
توزيع الوجبات 

 

توزيع الوجبات (12)
توزيع الوجبات من تحالف الوطني للعمل الأهلي 

 

توزيع الوجبات (13)
توزيع الوجبات 

 

توزيع الوجبات (14)
توزيع الوجبات 
توزيع الوجبات (15)
توزيع الوجبات

 

جانب من الوجبات
جانب من الوجبات

 

جهود التحالف
جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي 

 

موسسة ابو العنين
موسسة ابو العينين التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي 

 

وجبات مؤسسة ابو العنين
وجبات مؤسسة ابو العينين

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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