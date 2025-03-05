شكرا لقرائتكم خبر عن تحت مظلة التحالف الوطنى.. مؤسسة أبو العينين توزع 250 ألف شنطة رمضان على الأكثر احتياجا بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وزعت مؤسسة أبو العينين عضو التحالف الوطني للعمل الثقافي والاجتماعى 250 ألف شنطة رمضان على الأسر الأكثر احتياجا في محافظة الجيزة، وجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عنهم، نفذ هذه المبادرة سنويًا لدعم المواطنين وتوفير السلع الغذائية الأساسية.

وقام أكثر من 300 متطوع بتوزيع الشنط في محافظة الجيزة ومحافظات الجمهورية، كما قامت المؤسسة بإعداد أكبر مائدة رمضانية بشارع البحر الأعظم تتسع لأكثر من 5000 وجبه إفطار و2000 وجبه سحور بالإضافة إلى توزيع الوجبات في المنازل والمستشفيات خاصة مرضي الفشل الكلوي التي تقوم المؤسسة بإعداد وجبات طبية خاصة.



المتطوعون أثناء توزيع الوجبات



الوجبات



توزيع الوجبات



توزيع الوجبات



توزيع الوجبات



توزيع الوجبات



توزيع الوجبات



توزيع الوجبات



توزيع الوجبات من تحالف الوطني للعمل الأهلي



توزيع الوجبات



توزيع الوجبات



توزيع الوجبات



جانب من الوجبات



جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي



موسسة ابو العينين التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي