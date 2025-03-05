شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلقى العظة الأسبوعية من المقر البابوى بالكاتدرائية والان مع تفاصيل الخبر

يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية اليوم الأربعاء، من كنيسة الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، دون حضور شعبى، وذلك فى الساعة 7 مساء.

ومن المقرر أن تذاع العظة من خلال القنوات القبطية الفضائية، ومن خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

جدير بالذكر أن البابا تواضروس بدأ الأسبوع الماضى سلسلة عظات جديدة تحت عنوان "ثنائيات فى أمثال السيد المسيح" من خلال قراءات آحاد الصوم المقدس، وشرح أهمية الأمثال كالتالى:

1- بسيطة: تقدم الحقائق الروحية بأسلوب بسيط.

2- عميقة: تثير فكر الإنسان للتعمق في الفكر الروحي الأخلاقي الكتابي، من أجل العمل لتجديد حياته للأفضل.