شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستقبل الدفعة 30 من مصابى غزة عبر معبر رفح وتواصل تقديم الرعاية الطبية والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت مصر، اليوم، الأربعاء، الدفعة الـ30 من مصابى غزة ووصل منهم عبر منفذ رفح البرى 37 جريحا ومريضا فلسطينيا، و57 مرافقا لهم.

وتواصل الأطقم الطبية حالة الاستعداد القصوى لاستقبال باقى المصابين المقرر دخولهم ضمن هذه الدفعة، في إطار الجهود الإنسانية المصرية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني.

فور وصول المصابين إلى الجانب المصري من معبر رفح، تم نقلهم بسيارات إسعاف مجهزة إلى مستشفى العريش العام، حيث خضعوا لفحوصات طبية أولية لتقييم حالاتهم الصحية.

وكانت الدفعة الـ29 قد وصلت، أول أمس، عبر معبر رفح، حيث ضمت 25 من الجرحى والمرضى و32 تم نقلهم إلى المستشفيات المصرية لاستكمال علاجهم. وتأتي هذه الجهود المصرية في إطار التوجيهات المستمرة من القيادة السياسية بتقديم الدعم الكامل للجرحى الفلسطينيين وتسهيل علاجهم في مصر.

من جانبه، أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن المحافظة تواصل تقديم التسهيلات لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن مستشفيات شمال سيناء تم دعمها بكادر طبي متخصص وأحدث الأجهزة الطبية، لضمان تقديم الخدمات العلاجية اللازمة على أعلى مستوى. وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية لضمان سرعة نقل المصابين إلى المستشفيات المناسبة لحالاتهم.

يُذكر أن مصر استقبلت منذ بدء الأزمة أعدادا من المصابين الفلسطينيين، حيث خضعوا للعلاج في مستشفيات العريش والإسماعيلية والقاهرة، وسط رعاية طبية متكاملة تهدف إلى إنقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة الجرحى وأسرهم.

