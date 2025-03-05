شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: افتتاح المتحف المصرى الكبير 3 يوليو فى احتفالية كبرى والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تفاصيل افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر له 3 يوليو القادم، وأعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع والطرق المحيطة به.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، محافظ الجيزة، مساء اليوم الأربعاء، بديوان عام محافظة الجيزة، بحضور عدد من ممثلى الصحف والقنوات.

وقال محافظ الجيزة، إن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون حدثًا كبيرًا وضخمًا ويومًا سعيدًا لكل المصريين، ستستمر فعالياته على مدار أيام 3، و4، و5 يوليو، وسيشهد حضور عدد من رؤساء وملوك دول العالم وأهم الشخصيات في العالم.

وأضاف أنه تم عقد ثلاثة اجتماعات مع دولة رئيس الوزراء، وتم الاتفاق على سيناريو متوقع للافتتاح، سيستمر على مدار ثلاثة أيام.