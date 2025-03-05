شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: فحص 432 ألفا و360 طنا من البطاطس للتصدير منذ بداية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس، خول تبرز أنشطة وجهود المشروع خلال شهر فبراير الماضي.

وأشارت مدير المشروع أنه تم خلال فبراير الماضي، وفيما يتعلق بعينات الفحص الميكروسكوبي لبطاطس المائدة المعدة للتصدير إلى مختلف دول العالم، فقد بلغ إجمالي ما تم فحصه منذ بداية الموسم وحتى الآن حوالي 432 ألفا و360 طنا، بما يعادل حوالى 16 ألفا و718 عينة، من بينها 353 ألفا و879 طنا، تمثل 13 ألفا و826 عينة، تم فحصها خلال شهر فبراير الماضي.

وأوضحت أنه قد بلغ إجمالي عينات الفحص الظاهرى للبطاطس عمر 75 يوما من الزراعة، حوالى 7028 عينة للعروة الشتوية، و353 عينة للعروة الصيفية، من بينها 1941 عينة للعروة الشتوية و269 للعروة الصيفية خلال شهر فبراير.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، فيجرى مراجعة بيانات الاستمارات المرسلة من مهندسى المناطق الخالية عن طريق التابلت إلى منصة إعداد واستقبال البيانات، فضلا عن إصدار تقارير ومؤشرات عن أداء أعمال مهندسي المناطق الخالية.

وتابعت مدير المشروع أنه تم تحميل حوالي 754 صورة فضائية، لمتابعة زراعات العروة الشتوية والصيفية لرصد جميع التغيرات داخل المناطق الخالية من حيث: اسلوب الري، التشجير، و المساحة، لافتة إلى أنه تم تأسيس عدد 17 بيفوت وعدد 12 حوشة، بمساحة إجمالية 2454 فدان داخل المناطق الخالية ليصبح اجمالي عدد البيفوتات 4131 بيفوت و عدد الحوش 271 حوشة، داخل قاعدة البيانات الجغرافية وإجمالي مساحة المناطق الخالية حوالي 619 ألف فدان.

وقالت بلابل أنه تم أيضا إدخال بيانات زراعات العروة الشتوية العروة التصديرية لموسم 2024/2025 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل 968 بيفوت بمساحة 79 الف فدان، كذلك تم ادخال بيانات زراعات العروة الصيفية لموسم 2024/2025 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل 260 بيفوت بمساحة 19 الف فدان ومازال تحقيق الزراعات مستمراً.

واوضحت أنه تم أيضا إجراء تحليلات: ملوحة التربة، الكلوروفيل وكذلك المحتوى المائي للمجموع الخضري، باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد لزراعات العروة الشتوية والصيفية، فضلا عن ادخال بيانات السحب الحقلي لموسم 2024/2025 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل 7381 عينة، كذلك متابعة الحصاد للعروة الشتوية لموسم 2024/2025 حيث يتم متابعة الحصاد يومياً.

وأعلنت مدير المشروع أنه تم إتاحة 3 منافذ يتم من خلالها طرح البطاطس للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك إيمانا من المشروع بالدور الذي يمكن ان يقوم به في المساعدة علي رفع المعاناه تجاه المواطنين ومحاربة الغلاء وذلك من خلال المبادرة التي أطلقتها وزارة الزراعة، حيث تم فتح المنفذ الدائم الموجود بالمشروع، ومنفذ نادي الزراعيين، كذلك منفذ بمركز البحوث الزراعية.