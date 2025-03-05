شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على معارض الشركة القابضة للصناعات الغذائية لطرح المنتجات بجودة عالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت معارض الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ضمن مبادرة أهلا رمضان 2025 اقبال كبير من جانب المواطنين لشراء المنتجات بجودة عالية وبتخفيضات تصل الى 30% ،حيث افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين العديد من المعارض بالمحافظات المختلفة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية

على جانب اخر وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة باستمرار ضخ السلع واللحوم الطازجة وكل ما تحتاجه الاسر المصرية من منتجات غذائية بمعارض اهلا رمضان المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية وكذلك في منافذ المجمعات الاستهلاكية في اطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين من خلال حصولهم على سلع ذات جودة عالية وبتخفيضات تصل الى 30%