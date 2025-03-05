شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: افتتاح مستشفى بولاق الدكرور الجديد خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، افتتاح مستشفى بولاق الدكرور الجديد، خلال شهرين، مشيرًا إلى أنها مستشفى عام عملاق.

جاءت تصريحات محافظ الجيزة، خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم الأربعاء، بديوان عام محافظة الجيزة، بحضور عدد من ممثلى الصحف والقنوات.

وقال المحافظ، إن المحافظة تشهد تنفيذ عدد من المشروعات المهمة في قطاع الصحة، منها إنشاء مبنى ضخم على مساحة 4000 متر بموقع مستشفى أم المصريين، مشيرًا إلى أن المستشفى موقعها محوري وسيشهد محيطه أعمال تطوير ورفع كفاءة، ستشمل طلاء واجهات مباني وإنشاء جراج متعدد الطوابق لمنع الازدحام.

وأضاف أنه جارٍ إنشاء مستشفى طوارئ جديد في مدينة أكتوبر، ومستشفى في حدائق أكتوبر، ووحدة صحية في كرداسة، ورفع كفاءة مبنيين في مستشفى أطفيح، وإنشاء بديل لمبنى متهالك في مستشفى العياط.



