شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة أحوال المعلم.. مهمة للحصول على الترقيات المطلوبة وتحديث بيانات الوظيفية والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثير من المعلمين على صحيفة احوال المعلم وكيفية طباعتها، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن صحيفة احوال المعلم تتضمن بيانات الترقى والمسار الوظيفى للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس، مشددة على أن صحيفة احوال المعلم مهمة للحصول المعلم على الترقيات اللازمة، ويمكن للمعلمين الراغبين فى الحصول على صحيفة احوال المعلم الدخول على الرابط التالى لينك الموقع الرسمي لنظام إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم من هنـــــا.

ويقوم المعلم بإدخال البيانات المطلوبة من بينها الرقم القومى والكود الوظيفي الخاص بالمعلم وتسجيل الرقم السري الذي يتم الحصول عليه من الجهة المختصة بوزارة التربية والتعليم، ثم تظهر الصحيفة بها بيانات المعلم كاملة ويتم طباعة صحيفة أحوال المعلم 2025، بعد استكمال البيانات منها تحديد المدرسة التي يعمل بها المعلم أو الإدارة التعليمية التي يرغب في استخراج بياناته منها وإدخال الرقم القومي أو الكود الوظيفى، وبعد ظهور البيانات يمكن تحميل او طباعة الصحيفة

وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين أن صحيفة احوال المعلم، مهمة للحصول على الترقيات المطلوبة لأى معلم أو تحديث بيانات العمل أو الوظيفية.