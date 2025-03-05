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هيئة الدواء توجه نصيحة هامة لتفادى السمنة فى شهر رمضان

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هيئة الدواء توجه نصيحة هامة لتفادى السمنة فى شهر رمضان

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 05 مارس 2025 12:28 م

قالت هيئة الدواء المصرية إنه بالتزامن مع اليوم العالمي للسمنة وشهر رمضان المبارك تنصح الصائمين بالتالى :-


- تناول الأطعمة البطيئة الهضم وخاصة عند السحور​

- تناول الأطعمة اللي بتحتوي على الكثير من الألياف.​

- تجنب الأطعمة المقلية والدهنية.​

- اشرب الكثير من الماء.​

- تجنب الكافيين.​

- لا تكثر من السكريات والأطعمة المحلاة.​

- تجنب الأملاح.​

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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