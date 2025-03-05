شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توجه نصيحة هامة لتفادى السمنة فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 05 مارس 2025 12:28 م
قالت هيئة الدواء المصرية إنه بالتزامن مع اليوم العالمي للسمنة وشهر رمضان المبارك تنصح الصائمين بالتالى :-
- تناول الأطعمة البطيئة الهضم وخاصة عند السحور
- تناول الأطعمة اللي بتحتوي على الكثير من الألياف.
- تجنب الأطعمة المقلية والدهنية.
- اشرب الكثير من الماء.
- تجنب الكافيين.
- لا تكثر من السكريات والأطعمة المحلاة.
- تجنب الأملاح.
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