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- لا تكثر من السكريات والأطعمة المحلاة.​

- تناول الأطعمة اللي بتحتوي على الكثير من الألياف.​

قالت هيئة الدواء المصرية إنه بالتزامن مع اليوم العالمي للسمنة وشهر رمضان المبارك تنصح الصائمين بالتالى :-

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توجه نصيحة هامة لتفادى السمنة فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية