شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 22 سفينة بميناء دمياط واستقبال 53098 طن بضائع والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35991 طن تشمل : 7592 طن يوريا و 15199 طن كلينكر و 13200 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53098 طن تشمل : 12700 طن ذرة و 12945 طن قمح و 1099 طن مواسير و 7186 طن خشب زان و 9859 طن حديد و 2300 طن خردة و 7009 طن فول صويا .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1094 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 197 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1906 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 122198 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 74678 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2401 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5088 حركة .