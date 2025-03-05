شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية يعلن أسماء الفائزين فى مسابقة "القدس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن أسماء الفائزين في مسابقة «القدس بين المزاعم الصهيونية والحق الإسلامي»؛ وذلك في إطار الجهود التي تبذلها مؤسسة الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في العمل على إيقاظ الوعي بالقضية الفلسطينية وأبعادها لدى كافة أفراد المجتمع، والتعريف بحق الشعب الفلسطيني المظلوم في استعادة أراضيه من الصهاينة المعتدين، وبخاصة في ظل الحرب الشرسة التي يشنها الكيان الصهيوني الغاصب بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي إن المسابقة استهدفت رفع الوعي المجتمعي بالقضية الفلسطينية عامة، وبالقدس خاصة، وتأكيد عروبتها وإسلاميتها، وتسليط الضوء على ما يقوم به الأزهر الشريف تجاه قضايا الأمة الإسلامية، وفتح منصة للتفاعل المثمر بين الأزهر الشريف ومؤسسات المجتمع وهيئاته، مضيفًا أن المسابقة اشتملت على ثلاثة محاور، المحور الأول: معارف ومفاهيم: عبارة عن أسئلة بنظام«Bubble sheet»، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، والمحور الثاني: فيلم وثائقي: عبارة عن تقديم مادة فيلمية عبارة عن فيديو يتناول القضية الفلسطينية في أحد جوانبها، والمحور الثالث: البحث العلمي: من خلال تقديم بحث علمي عن القضية الفلسطينية في أحد المحاور الآتية: نشأة الكيان الصهيوني واحتلال القدس، دور الإعلام في كشف زيف المزاعم الصهيونية، الدور العربي والإسلامي في التعامل مع القضية الفلسطينية، الحق العربي والإسلامي في القدس والأراضي الفلسطينية، الهيئات الدولية ودورها نحو القضية الفلسطينية.

فيما قالت د. إلهام شاهين الأمين المساعد لشؤون الواعظات إن المسابقة تمنح جوائز عينية عبارة عن (مجموعة من الكتب القيمة وشهادات تقدير)، وجوائز مالية في كل محور من المحاور الثلاثة، المستوفية للشروط، وذلك كما يلي: المحور الأول: مفاهيم ومعارف، الفائزان الأول والثاني: عشرة آلاف (10000) جنيه لكل فائز، الفائزان الثالث والرابع ثمانية آلاف (8000) جنيه لكل فائز، الفائزان الخامس والسادس ستة آلاف (6000) جنيه لكل فائز، الفائزون من السابع إلى العاشر(10:7) أربعة آلاف (4000) جنيه لكل فائز، أما المادة الفيلمية: الفائزان الأول والثاني عشرة آلاف (10000) جنيه لكل فائز، الفائز الثالث ثمانية آلاف (8000) جنيه.

وتتمثل جوائز المحور الثالث: البحث العلمي، الفائزان الأول والثاني عشرة آلاف (10000) جنيه لكل فائز، الفائزان الثالث والرابع ثمانية آلاف (8000) جنيه لكل فائز، الفائزان الخامس والسادس ستة آلاف (6000) جنيه لكل فائز، الفائزون من السابع إلى العاشر (10:7) أربعة آلاف (4000) جنيه لكل فائز.

وجاءت أسماء الفائزين في المسابقة كالآتي:

محور الأبحاث:

الأول: أحمد البدوي سالم محمد – الأول مكرر: السيدة عبد الغفار ربيع – الثاني: مسعود عبود عبدالمنعم – الثالث: محمود عبده نور الدين - الثالث مكرر: محمد ربيع غزالة – الرابع: صبري عادل إبراهيم – الرابع مكرر: محمود عبدالغفار ربيع – الخامس: أحمد عبدالباسط أحمد – الخامس مكرر: آمال جمال عبدالرحمن - الخامس مكرر: محمد إبراهيم السيد – السادس: سارة عادل عبدالرحمن – السابع: بسمة مصطفى إبراهيم – الثامن: أحمد عبدالعظيم أبو العز – الثامن مكرر: بشرى شحاتة أحمد - الثامن مكرر: محمود علي علي أحمد برايا – التاسع: أسامة أشرف الحسيني – العاشر: جميل أبو العباس زكير.

محور الفيلم الوثائقي:

المركز الأول: [رشا أمين محمد أمين جاد - إيمان رشدي أبو ساطي - شروق الشحات طه]، المركز الثاني: [محمد أيمن محمد السيد - محمود السيد عيسى حسن]، المركز الثالث: زياد محمد عبدالمحسن.

محور مفاهيم ومعارف:

الأول: محمد عبدالله خطاب عبدالعظيم – الثاني: وهيبة محمود أحمد محمود – الثالث: مروة محمد قناوي محمد – الرابع: محمد حسن فوزي محروس علي – الخامس: كارم غنيمي عبد العاطي حسبه – السادس: محمد إبراهيم محمد مبروك – السابع: ياسمين علاء محمد – الثامن: راوية حافظ إبراهيم السيد – التاسع: نجلاء عبدالفتاح رجب الحمال – العاشر: معصوم بالله غلزار (وافد).