شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى: نعمل على النهوض بالصناعة الوطنية ومساندة الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي بزيارة مفاجئة لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، والتي تقوم بتلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر الثقيلة وغيرها من المنتجات العسكرية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لجميع الشركات والوحدات التابعة للوزارة بصفة دورية، والوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها للشركة خلال الفترة الماضية بهدف تطوير الأداء.

وعقب التواجد بالشركة توجه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مباشرة إلى خطوط الإنتاج الخاصة بالمنتجات الحربية بالشركة و المصانع الخاصة بإنتاج و تجميع الذخائر و قذائف الأعماق و الفتيل الانفجاري، كما تفقد خط إنتاج بودرة الألومنيوم و الذي تم رفع كفاءته و إعادة تأهيله مؤخراً، بالإضافة إلى تفقد المخازن؛ للوقوف على جميع الإجراءات المخزنية و التي تؤمن عمل الشركة و تكفل التشغيل الأمن حاليا و مستقبلاً.

وخلال الجولة التفقدية المفاجئة، قام الوزير بالمرور على مصنع إنتاج مادة الفورمالدهيد و التي تستخدم في صناعة الأخشاب والمطهرات والصباغة والبلاستيك، هذا الى جانب خطوط إنتاج (اليوريافورمالدهيد- الهكسمين – أقراص الوقود الجاف) و التي تعمل على تلبية مطالب السوق المحلي.

كما تفقد مصنع إنتاج المطاط و الذي يقوم بإنتاج القناع الواقي وغيرها من المنتجات المطاطية التي تدخل في صناعة الكثير من المعدات العسكرية و المدنية.

كما أشاد الوزير بأداء مصنع الرزينة التي تدخل في تصنيع البويات والذي تم افتتاحه، بعد رفع كفاءته ، خلال شهر أكتوبر الماضي ، وكذا مصنع البويات الذي يقوم بإنتاج البويات المتخصصة و المتنوعة و التي تدخل في خدمة القطاعين الحربي و المدني ، كما تستخدم في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة ما بين مشروعات الإسكان و المجتمعات العمرانية و الطرق و الكباري على مستوى الجمهورية، و تتميز هذه البويات التي تنتجها شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية بالعديد من الخواص، حيث تستخدم هذه الدهانات تحت الماء وفي كافة الأجواء المناخية المتغيرة.

وفي نهاية الجولة وجه الوزير بأهمية تطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية داخل الشركة و الالتزام ببرامج الصيانة و مواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها، وضرورة القيام بشكل دائم بمراجعة خطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وتطبيق إجراءات الأمن الصناعي والسيبراني والتخلص من المخلفات بالطرق القانونية بصفة دورية، والحرص على استكمال الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة كأحد الصروح الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لدعم و مساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية.