شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ هل يٌسمح لكبار السن بصيام رمضان ؟..أعرف الاجابة والان مع تفاصيل الخبر

صيام شهر رمضان المبارك يساعد بشكل كبير على تحسين صحة الجسم النفسية والبدنية والتخلص من السموم المتراكمة والخلايا القديمة والتالفة، والأهم من ذلك أنه فريضة من الله عز وجل يحرص بها المسلمون علي ابتغاء مرضاة الله، كما أنه فرصة جيدة لتصحيح الكثير من أنماط الحياة الغير صحية والسلوكيات الغذائيه الخاطئة، ولكن يخشي الكثيرون من اصرار كبار السن علي الصيام خوفاً من تعرضهم لمضاعفات تؤثر علي حالتهم الصحية، خاصة وأن الله عز وجل رخّص لهم الإفطار في شهر رمضان مع قضاء ذلك لاحقاً، أو تأدية الكفارة لمن لا يستطيع القضاء.

وفى التقرير التالى نتعرف على إمكانية صيام كبار السن فى رمضان

قالت الدكتورة هبة عاطف الباحث بـ معهد تكنولوجيا الاغذية بمركز البحوث الزراعية، أن كبر السن في حد ذاته ليس مرضاً، ولكنه مرحلة عمرية طبيعية يحتاج فيها الإنسان للاهتمام بصحته بشكل أكبر لأنه يكون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، ولكن هناك العديد ممن يعتبرهم المجتمع كبار في السن، غير أنهم يهتمون بحالتهم الصحية ومستمرون في عطائهم ويراعوا عائلتهم أو يذهبون إلى عملهم الشاق.

وأضافت عاطف أن القاعدة العامة ان الصيام مفيد لكل الأعمار إلا في حالات مرضية معينة ،فليس شرطاً أن كل مُسن يصبح الصيام ضاراً به، لذلك فإن الاجابة علي سؤال السماح لكبار السن بصيام رمضان متروكة للشخص نفسه وتقيم الطبيب المختص لحالته الصحيه وعلي الأغلب يُسمح للمسن بالصيام اذا كان لا يُعاني من أي مرض مزمن أو ما يستدعي لتناول أدوية تمنع الصيام، وأيضا لمن يستطيعون الصيام دون تعب أو تعريض صحتهم لخطر.

