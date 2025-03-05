شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: افتتاح سوق العياط الحضارى الجديد بعد عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، موعد افتتاح سوق العياط الحضارى الجديد، والذي تم إنشاؤه مؤخرًا في إطار خطة مواجهة البؤر العشوائية وإعادة تخطيط وتطوير الأسواق والتوسع في إنشاء وتطوير أسواق يتوافر بها جميع المرافق والخدمات الأمنية والبيئية والحماية المدنية.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي عقده، محافظ الجيزة، مساء اليوم الأربعاء، بديوان عام محافظة الجيزة، بحضور عدد من ممثلى الصحف والقنوات.

وقال المحافظ، إنه من المقرر افتتاح سوق العياط الحضارى الجديد بعد عيد الفطر مباشرة، وذلك بعد إجراء قرعة لتسكين التجار، مشيرًا إلى أن السوق يقام على مساحة 3700م، ويضم 419 محلًا مجهزًا بالمرافق اللازمة.

وأعلن محافظ الجيزة، افتتاح مستشفى بولاق الدكرور الجديد، خلال شهرين، مشيرًا إلى أنها مستشفى عام عملاق.

وقال المحافظ، إن المحافظة تشهد تنفيذ عدد من المشروعات المهمة في قطاع الصحة، منها إنشاء مبنى ضخم على مساحة 4000 متر بموقع مستشفى أم المصريين، مشيرًا إلى أن المستشفى موقعها محوري وسيشهد محيطه أعمال تطوير ورفع كفاءة، ستشمل طلاء واجهات مباني وإنشاء جراج متعدد الطوابق لمنع الازدحام.

وأضاف أنه جارٍ إنشاء مستشفى طوارئ جديد في مدينة أكتوبر، ومستشفى في حدائق أكتوبر، ووحدة صحية في كرداسة، ورفع كفاءة مبنيين في مستشفى أطفيح، وإنشاء بديل لمبنى متهالك في مستشفى العياط.