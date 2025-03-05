شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر الوحش فى قبضة ترامب.. تعرف على الداعشى مدبر تفجير مطار كابول 2021 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الولايات المتحدة اعتقال العقل المدبر وراء ثلاث هجمات إرهابية كبري منهم تفجير مطار كابول او ما يعرف بـ"تفجيرات آبي جيت" أغسطس 2021 الذي استهدف جنود أمريكيين آبي جيت في أفغانستان، والذى أسفر عن مقتل 13 جنديا أمريكيا و160 مدنيا، بينما كانت الولايات المتحدة تسعى للانسحاب الذي وصف بالفوضوي.

وفقا لشبكة ايه بي سي، اعترف محمد شريف الله الملقب بـ"جعفر" وهو من اصل باكستاني بعلاقاته مع داعش الإرهابي، وكشف خلال التحقيقات التي أجراها مع مكتب التحقيقات الفيدرالي تورطه مع داعش خراسان، حيث اجري عملية مراقبة حتى يتمكن من إعداد الانتحاري ونقله إلى المنطقة المستهدفة، وذكرت الشكوى أن الانتحاري استخدم لاحقًا جهازًا ناسفًا على الجسم لتنفيذ الهجوم.

ويدعي شريف الله في التحقيقات أنه كان في السجن في أفغانستان من عام 2019 حتى أسبوعين تقريبًا قبل هجوم آبي جيت، ويعتقد أنه تم إطلاق سراحه من قبل طالبان في الأيام الأخيرة مع سقوط كابول، كما أشار أنه لعب دورًا في التفجير الانتحاري الذي استهدف السفارة الأمريكية في كابول بأفغانستان في يونيو 2016 والذي أسفر عن مقتل 10 من حراس السفارة وإصابة جنود آخرين يحرسون السفارة الكندية.

ووفقا للتقرير، لعب شريف الله دورًا في واحدة من أكبر الهجمات الإرهابية الحديثة وجاء في ملف رسمي قدم للمحكمة: "في 22 مارس 2024، هاجمت مجموعة من المسلحين التابعين لتنظيم داعش-خراسان قاعة كروكوس سيتي في روسيا، وهو مجمع شهير للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو، روسيا. أطلق المهاجمون النار على العديد من الضحايا بأسلحة نارية بما في ذلك بنادق من طراز AK وأشعلوا النار في المبنى. أسفر هجوم كروكوس سيتي في موسكو عن مقتل ما يقرب من 130 شخصًا"، ويتهم شريف الله بالتآمر بشكل غير قانوني لتقديم الدعم المادي لمنظمة إرهابية أجنبية معينة مما أدى إلى الوفاة.

قال مسؤولون أمريكيون لشبكة ABC News إن المسؤولين الباكستانيين ألقوا القبض عليه الشهر الماضي وسلموه مؤخرًا إلى مسؤولين أمريكيين، وخلال خطابه امس، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محمد شريف الله بالوحش، وقال : " تم القبض عليه من قبل السلطات الباكستانية وسيواجه العدالة قريبا في الولايات المتحدة".



