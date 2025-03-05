شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف المواعيد الصحيحة لتناول أدوية الحموضة فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الدواء المصرية إنه يفضل تناول أقراص الحموضة بعد الإفطار على تمرة وماء والانتظار نصف ساعة ثم تناول الإفطار، أو تناول الجرعة قبل السحور بنصف ساعة.​

وتابعت هيئة الدواء :يتم تناول الشكل الصيدلي من أدوية الحموضة (الشراب) عند الشعور بحرقة المعدة، غالباً بعد الوجبة.​

ووجهت هيئة الدواء بضرورة الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي في رمضان، وذلك لتجنب المشاكل الصحية مثل زي الحموضة، الانتفاخ، والإمساك.

أولًا: عند الإفطار

- ابدأ بالماء والتمر

- تجنب الأكل بسرعة

- ابدأ بشوربة دافئة

- قلل من المقليات والتوابل

ثانيًا: بعد الإفطار

- اشرب مياه كتير:

- امشي شوية بعد الأكل

- تجنب المشروبات الغازية

ثالثًا: عند السحور

اختار أطعمة غنية بالألياف

- قلل من الأملاح والمخللات

- اشرب اللبن أو الزبادي