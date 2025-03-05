أخبار مصر

هيئة الدواء تكشف المواعيد الصحيحة لتناول أدوية الحموضة فى رمضان

0 نشر
0 تبليغ

هيئة الدواء تكشف المواعيد الصحيحة لتناول أدوية الحموضة فى رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف المواعيد الصحيحة لتناول أدوية الحموضة فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وايد عبد السلام

الأربعاء، 05 مارس 2025 12:20 م

قالت هيئة الدواء المصرية إنه يفضل تناول أقراص الحموضة بعد الإفطار على تمرة وماء والانتظار نصف ساعة ثم تناول الإفطار، أو تناول الجرعة قبل السحور بنصف ساعة.​

وتابعت هيئة الدواء :يتم  تناول الشكل الصيدلي من أدوية الحموضة (الشراب) عند الشعور بحرقة المعدة، غالباً بعد الوجبة.​

ووجهت هيئة الدواء بضرورة الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي في رمضان، وذلك لتجنب المشاكل الصحية مثل زي الحموضة، الانتفاخ، والإمساك.

أولًا: عند الإفطار
-  ابدأ بالماء والتمر
- تجنب الأكل بسرعة
-  ابدأ بشوربة دافئة
- قلل من المقليات والتوابل

ثانيًا: بعد الإفطار
- اشرب مياه كتير:
-  امشي شوية بعد الأكل
-  تجنب المشروبات الغازية

ثالثًا: عند السحور
اختار أطعمة غنية بالألياف
- قلل من الأملاح والمخللات
- اشرب اللبن أو الزبادي

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements