شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: قادرون على شن حرب ضد كل من يهددنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إنه لم يعد بمقدور أعدائنا شن هجمات علينا، مضيفا "قادرون على شن حرب ضد كل من يهددنا".

وأكد لن نتوقف حتى نستعيد كل الرهائن في غزة.

وأوضح نتنياهو نفذنا العديد من العمليات خارج نطاق إسرائيل وبعضها سيظل سريا، مؤكدا قادرون على العودة للحرب.

وقال نتنياهو، إن إسرائيل تحارب على جبهات عدة وسيكون لذلك نتائج تنعكس على أجيال مقبلة.