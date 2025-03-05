شكرا لقرائتكم خبر عن وصول سفير بولندا الجديد لدى مصر لتولى مهام منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل السفير البولندى الجديد لدى مصر السفير ميهاو موركوتشينسكى، إلى القاهرة؛ لتسلم مهام منصبه الجديد.

وذكرت سفارة بولندا بالقاهرة- في بيان، اليوم الأربعاء، أن موركوتشينسكي بدأ حياته المهنية في الخارجية البولندية منذ عام 1991، وتولي منصب سفير بولندا في السودان عام 2022 (مع إقامة مؤقتة بالقاهرة منذ سبتمبر 2023)، ثم سفيرا زائرا لدى السودان عام 2019، ثم سفيرا لبولندا لدى مصر خلال الفترة من 2014 إلى عام 2018، وسفيرا لدى سوريا خلال الفترة من عام 2008 إلى عام 2014.

كما شغل موركوتشينسكي منصب مستشار بإدارة إفريقيا والشرق الأوسط خلال الفترة من عام 2006 إلى عام 2008، ثم مستشار في سفارة بولندا في بيروت خلال الفترة من عام 2004 إلى عام 2006، ثم مستشار بإدارة إفريقيا والشرق الأوسط في الخارجية البولندية خلال الفترة من عام 2001 إلى عام 2004، فضلا عن عمله سكرتير أول لسفارة بولندا في دمشق خلال الفترة من عام 1996 إلى عام 2001، وعمل خبيرا في إدارة إفريقيا وآسيا وأستراليا وأوقيانوسيا من عام 1991 إلى عام 1996.