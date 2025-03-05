شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن: خطة مصر لإعادة إعمار غزة أساس الحوار مع أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدى إن خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة ستكون أساس الحوار مع الإدارة الأمريكية، لإنهاء العنف ضد الشعب الفلسطينى من أجل تحقيق الاستقرار فى المنطقة.

وأضاف الصفدي - في تصريح خاص لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الأربعاء "أن موقف الدول العربية الموحد إزاء الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة سيوضع على طاولة الحوار مع الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، بهدف تحقيق السلام في المنطقة".

وتضمنت الخطة المصرية تشكيل لجنة تتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

وسيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون شخص، وقدرت الخطة بـ53 مليار دولار، وتستغرق 5 سنوات.

تأتى القمة العربية غير العادية في ظل تحديات جمة أبرزها مخططات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.