شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم الأربعاء 5-3-2025.. حالة عدم استقرار وأمطار متفاوتة الشدة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 5-3-2025، وسط توقعات هيئة الأرصاد بحالة من عدم الاستقرار تتعرض لها البلاد من اليوم .

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 5-3-2025، كما يلى :

حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد وسيناء .

أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

نشاط رياح مصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق .

فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى.

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى.

أمطار متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى .

أمطار خفيفة ورعدية على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومدن القناة .

فرص أمطار خفيفة ورعدية على شمال الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.



